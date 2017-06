INVESTITURES POUR LES LEGISLATIVES Voici les candidats du département de Kédougou

Les listes des 49 partis, coalitions et entités regroupant des personnes indépendantes sont rendues publiques par la Direction générale des élections du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, par arrêté n° 09736 du 09 juin 2017. Les médias n’ont pas tardé à relayer l’information qui, comme une trainée de poudre, a été vite appréciée différemment dans les états-majors politiques.

Dans la région de Kédougou, on en sait un peu plus sur les candidats retenus. Dans le département de Kédougou, le maire Mamadou Cissé va diriger la liste majoritaire de Benno Bokk Yaakar. Il aura comme suppléante Adja Kadidia Doucouré. A Saraya, c’est Sadio Dansokho, l’honorable député sortant qui est encore candidat à sa propre succession pour le compte de BBY. Idem à Salemata où l’ancien président du conseil départemental, El hadj Mamadou Sall, a été reconduit. Awa Françoise Diallo a quant à elle honoré la région pour avoir été inscrite sur la liste proportionnelle appelée communément liste nationale de BBY, même si elle occupe la 38e place. Pour la coalition gagnante « Wattu Sénègal », c’est Boye Souaré qui aura la lourde tâche de diriger la liste départementale de Kédougou. A Saraya, c’est le maire de Bembou Mady Danfakha qui fera face à BBY et à Salemata, le choix de la coalition dirigée par l’ancien président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, est porté sur Omar BA dit Pape. Pour la coalition Wattu Sénègal de Khalifa Sall, c’est Pape Cissokho, enseignant à la retraite, qui va conduire la liste départementale de Kédougou. L’ancien maire de Kédougou, Moustapha Guirassy, a lui été investi tête de liste départementale de la coalition Convergence patriotique « Kaddu Askan Wi ». A Saraya, on nous apprend que c’est le deuxième adjoint au maire de la commune, Mahamady Danfakha, qui est investi comme tête de liste départementale de la convention patriotique pour la justice et l’équité du Député Diop Sy. C’est donc parti pour une course effrénée des états-majors politiques dans la pêche aux voix. Le soir du 30 Juillet nous édifiera sur qui parmi ces candidats vont représenter la région à l’Assemblée nationale

Papis Nimbaly Barro