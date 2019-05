iPod Touch : Apple relance son lecteur de musique après 4 ans d’absence

Cela faisait 4 ans qu’Apple n’avait pas sorti de nouvel iPod Touch et pourtant ce produit n’a pas été abonné par la firme américaine, bien au contraire puisqu’elle vient d’annoncer un tout nouveau modèle de son lecteur multimédia.

iPod Touch 2019

Pour rappel et pour ceux qui n’ont jamais eu d’iPod, il s’agit d’un lecteur multimédia reprenant le look d’un iPhone, mais amputé de sa connectivité réseau Télécom. Néanmoins, il est possible de se connecter sur Internet via sa puce Wifi pour écouter de la musique, regarder des films ou installer des jeux. D’ailleurs, le premier modèle de cet appareil sorti en 2001 avait rencontré un véritable succès à travers le monde bien avant le fameux iPhone.