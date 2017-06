Irak : intoxication alimentaire massive dans un camp près de Mossoul, au moins deux morts

Au moins deux personnes sont mortes et des centaines d’autres ont dû recevoir des soins à la suite d’une intoxication alimentaire massive dans le camp de déplacés de Hassan Cham, à une trentaine de kilomètres à l’est de Mossoul, ont annoncé mardi 13 juin des responsables irakiens.

« On a compté 752 cas d’intoxication alimentaire et deux décès, une femme et un enfant, après le repas de rupture du jeûne de ramadan lundi », a expliqué le porte-parole du ministère de la Santé, Seif al-Badr. Des responsables du secteur de la santé de la province de Ninive ont confirmé ces chiffres.

Dans un communiqué, le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a indiqué qu’au moins un enfant est décédé et que 200 personnes ont été hospitalisées.

« Nous attendons (les résultats de) l’enquête de la police pour comprendre clairement l’enchainement des événements et tirer les leçons de cet incident tragique pour éviter qu’il ne se reproduise », précise le texte.

La deuxième ville d’Irak est le théâtre depuis le mois d’octobre d’une bataille féroce opposant les forces gouvernementales aux jihadistes du groupe État islamique (EI) qui s’étaient emparés de la métropole en 2014.

Plus de 800 000 personnes ont dû fuir leur foyer depuis le début de opérations contre l’EI, trouvant refuge dans plusieurs camps autour de Mossoul.

