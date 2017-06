Irak: la libération de Mossoul ne serait plus qu’une question de jours

Par RFI– La libération totale de Mossoul ne serait qu’une question de jours. Hier, jeudi 29 juin, les forces irakiennes ont annoncé avoir repris le contrôle de la mosquée al-Nouri. Cette mosquée, et son minaret au cœur des quartiers historiques de Mossoul, a été détruite il y a plus d’une semaine. Mais, même en tas de ruine, c’est une victoire symbolique pour les forces irakiennes.

envoyée spéciale à Mossoul, Oriane Verdier

Voilà plus de huit mois que les soldats irakiens en rêvaient ; Ils n’ont finalement trouvé devant eux que les ruines de cette mosquée historique. Mais en reprendre le contrôle signifie tout de même reprendre le contrôle du cœur de Mossoul. Pour l’heure, les combats continuent dans les environs. Les ruines de la mosquée al-Nouri ainsi que les maisons aux alentours sont minées et les jihadistes utilisent des souterrains pour circuler sans être vus. Dans un autre quartier plus à l’ouest de Mossoul les combats continuent aussi. Ce quartier était sensé être libéré, mais les jihadistes sont arrivé à s infiltrer au sein de la population pour lancer une attaque.

On l’a compris la bataille pour la vieille ville n’est toujours pas finie et des dizaines de milliers de personnes sont encore prisonnières de l’organisation Etat islamique. Ces familles n’ont plus de nourriture ni d’eau potable depuis des semaines voire des mois. Elles sont victimes de tirs des snipers de l’organisation Etat islamique mais aussi de frappes de la coalition internationale et de tirs de mortiers des forces irakiennes.

Une fois sauvées des combats ces familles de Mossoul ont à faire face à de nouvelles épreuves. Une grande partie des maisons de Mossoul ouest est détruite, mais, au delà, une atmosphère de haine et de suspicion s’est propagée au sein de la population. Les hommes sont automatiquement soupçonnés de faire partie de l’organisation Etat islamique. Les récentes attaques du groupe terroriste dans des quartiers libérés de Mossoul n’ont fait que dégrader la situation.