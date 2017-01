IRIS CORPORATION LERAL ASKANWI réclame la rupture du contrat

On va incontestablement vers la rupture du contrat d’Iris Corporation au Sénégal. Cette conviction a été exprimée par Omar Faye de Leral Askanwi.

Il part du constat que cette société, qui a bénéficié d’un contrat de 50 milliards de nos francs, en mode gré à gré, pour la confection de cartes biométriques, est empêtrée dans un scandale de corruption en Guinée. C’est pourquoi le site guineenews révèle que son Directeur et un autre haut responsable de cette boîte ont été arrêtés en Malaisie, leur pays d’origine.

Leral Askanwi est d’avis qu’il faudrait une enquête minutieuse pour connaître le contenu du contrat entre Iris Corporation et l’Etat du Sénégal, pour voir si les mêmes méthodes qui ont été observées en Guinée, ne sont pas en vogue au Sénégal.

Il faut rappeler, à ce propos que c’est Ndiagne Fall qui a joué le rôle de médiation entre Iris et l’Etat du Sénégal.

Selon nos dernières informations, l’enquête aurait été étendue au Sénégal.

D’ores déjà, il semble incompréhensible que les prix sous l’ancien régime de Wade soient doublés. Par exemple, le contrat était de 20 milliards sous Wade alors qu’il est aujourd’hui de 50 milliards.

Pis, la carte d’identité était à 5000 Fcfa sous Wade et, aujourd’hui, elle nous coûte 10000 Fcfa la pièce. Or, sur le montant des 50 milliards prévus, il était question de l’achat de matériels pour la confection des cartes d’identité Cedeao. Malheureusement, constate Omar Faye, jusqu’à présent, il n’en est rien. Il s’y ajoute, selon lui, que la société Iris est incapable de fabriquer une centaine cartes par jour. Dans les bureaux des commissions, il n’y a, en général, qu’une machine.

Les délais de rendez-vous sont de 3 mois et ceux de de 4 mois. C’est trop long. C’est ce qui pousse le leader de Leral Askanwi à dire « qu’il n’y aura pas d’élections en juillet ».

Pire, la machine de fabrication serait tombée en panne au moment où nous écrivons ces lignes. C’est dire que matériellement, il sera difficile, voire impossible, de tenir les élections à date échue. Au niveau des autorités, Omar Faye dénonce une mauvaise foi, celle de chercher à tromper la vigilance des leaders de l’opposition en remettant en cause des acquis démocratiques.

D’ailleurs, depuis le début, ils n’ont pas confectionné plus de 100 mille cartes. C’est dire que dans 6 mois, il ne sera pas possible d’organiser des élections. C’est pourquoi, au niveau de ce mouvement, on est convaincu qu’il faut rompre d’avec Iris afin d’éviter des problèmes dans ce pays.

Khady T. Coly