Ismaïla Madior Fall: « Bamba Dièye est un homme irresponsable »

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a répondu à Cheikh Bamba Dièye qui avait soutenu que le juge d’appel, Demba Kandji, est membre des magistrats corrompus devant l’éternel, et un de ceux qui font la honte du pays et de la justice sénégalaise. Il avait également déclaré que le juge Malick Lamotte (il avait jugé Khalifa Sall en première instance : ndlr) fait partie des « complices de Macky Sall (et comme) membre éminent de l’association des malfaiteurs » contre le maire de la ville de Dakar Khalifa Sall. S’exprimant, hier, lors de la cérémonie de remise des prix aux enfants qui se sont distingués durant cette année scolaire par la direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale, le Ministre de la Justice a lancé que la justice n’est pas attaquée de toute part. « La justice est attaquée par des hommes politiques irresponsables. Parce que les propos de celui que vous venez de citer (Cheikh Bamba Dièye : ndlr) sont des propos irresponsables, tenus par un homme irresponsable qui n’a aucun respect pour les institutions de son pays. Et simplement, pour les hommes et femmes qui animent aujourd’hui la justice », a dit Ismaïla Madior Fall. A noter que le leader de la Fsdb/j, avait également indiqué que « Macky Sall est le président des associations de malfaiteurs du Sénégal parce qu’il a trié sur le volet les magistrats les plus corrompus au Sénégal pour juger Khalifa Sall. Si Macky est courageux, je ne dois pas passer la nuit chez moi. S’il a emprisonné Khalifa Sall, c’est parce qu’il veut s’accrocher au pouvoir, car il sait que si Khalifa se présente, il ne sera jamais réélu ». En réponse toujours à Cheikh Bamba Dièye, le Garde des Sceaux a martelé : « heureusement que ce sont des paroles qui ne sont pas prononcées par les Sénégalais dans leur ensemble. Il s’agit juste de paroles tenues par des hommes politiques en manque de popularité. Des hommes politiques qui, heureusement, ne représentent absolument rien. Quand ils vont à des élections, ils n’ont même pas 2% ».

Cheikh Moussa SARR