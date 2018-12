Ismaila Sarr et Rennes vont se frotter au Bétis Séville !

Rennes se retrouve fixé sur son sort ! Lors du tirage au sort des 16es de finale de l’Europa League, le club breton a évité certains cadors européens, mais va tout de même devoir se frotter au Betis Séville, séduisant depuis le début de la saison.

Rennes a évité le pire, mais va tout de même devoir hausser son niveau de jeu ! Lors de 16es de finale de l’Europa League, le club breton va croiser la route du Bétis Séville. Même méconnue en France, cette équipe espagnole réalise un bon début de saison en affichant des principes de jeu très séduisants.

Le Bétis, une équipe à redouter. Bien évidemment, il ne faut pas dramatiser la situation. Rennes peut tout de même être heureux d’éviter certaines grosses écuries européennes comme Chelsea, Arsenal, Naples ou encore l’Inter Milan. Mais il ne faut vraiment pas sous-estimer la formation de Quique Setien. Actuellement à la 5e place de la Liga, le Bétis produit un jeu offensif emballant et a réalisé une excellente phase de poules en C3, devançant l’Olympiakos et le Milan AC. Au sein de cette équipe, on connait bien évidemment plusieurs éléments avec le milieu prêté par le Paris Saint-Germain Giovani Lo Celso, qui s’éclate en Andalousie, la sentinelle William Carvalho, champion d’Europe avec le Portugal, ou encore l’éternel ailier Joaquin. Pour sa grande première à ce stade de la compétition, Rennes a donc hérité d’un adversaire redoutable dans une confrontation qui devrait être ouverte dans le jeu.

Maxifoot