Ismaila Sarr dans le viseur d’Arsenal et de l’Inter Milan

Capable de fulgurances impressionnantes balle au pied, Ismaila Sarr continue de grandir du côté de Rennes. Pendant ce temps, la liste des courtisans du Sénégalais ne cesse de s’allonger. D’après le Daily Mirror, l’ailier de 20 ans est suivi par Arsenal et l’Inter Milan ! Sans surprise, le média précise toutefois que les Rouge et Noir n’ont pas l’intention de vendre leur pépite en cours de saison. Le prix de 22 millions d’euros est évoqué, mais un éventuel transfert de l’ancien Messin devrait se négocier beaucoup plus cher puisque celui-ci a rejoint la Bretagne pour 17 M€ à l’été 2017.

Afrik-foot