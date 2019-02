Issa Sall: « Je n’ai pas un anti programme »

Sillonnant la localité de Mbirkilane, la caravane du candidat Issa Sall et le véhicule privé de Serigne Mboup, maire de Pire et responsable politique à BBY, se sont rencontrés sur la nationale. Le directeur général de la Société africaine de Raffinage est expressément venu à la rencontre d’El Hadj Issa Sall pour s’enquérir brièvement de ses nouvelles avant de reprendre la route. Une poignée de main symbolique entre les deux hommes que nos caméras n’ont pas manqué d’immortaliser… « Je n’ai pas besoin de tirer sur le Gouvernement. Je n’ai pas un anti programme, ça ne m’intéresse pas! » (Issa Sall PUR) Interpellé sur sa stratégie de communication et son choix de ne pas attaquer le régime sortant, Le professeur Sall a assumé sa posture. D’après lui il n’est pas question de dérouler un « anti programme » : « je n’ai pas besoin de tirer sur le Gouvernement. Je n’ai pas un anti programme, et je ne me base pas sur le programme du Gouvernement pour faire mon programme », a-t-il clairement spécifié, jugeant nécessaire de recadrer les débats politiques à l’essentiel, et selon l’intime conviction des différents candidats. Une nouvelle posture du « Puriste » qui s’inscrit dans sa logique de démarcation d’avec l’actuel système politique. Ainsi il estime que « J’ai besoin de dire aux Sénégalais ce que je dois faire pour eux, c’est ça mon objectif. Ne cherchez pas à ce que moi je fasse un anti programme, ça je l’ai déjà dit de façon claire. Ça ne m’intéresse pas! », a-t-il éclairci sur un ton ferme.

«Les agriculteurs sont fatigués»

Auparavant, Issa Sall était en campagne dans le bassin arracher. D’après le candidat du Pur, les agriculteurs, les artisans et les pêcheurs sont les grands oubliés du système, notamment les agriculteurs qui n’arrivent plus à commercialiser leurs récoltes.