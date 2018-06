Issiakha Badiane traine au tribunal son épouse Sophie Badji qui lui aurait cassé le bras

Issiakha Badiane a traîné, hier, devant le juge des flagrants délits de Dakar, son épouse Sophie Badji. La raison : il accuse cette dernière de lui avoir cassé le bras il y a de cela 1 an, lui occasionnant ainsi une incapacité temporaire de travail de 90 jours. Il en est de même pour la dame, qui s’en est sortie avec des morsures et un certificat médical attestant une itt de 5 jours. Poursuivie pour coups et blessures, cette dernière sera édifiée sur son sort le 7 juin prochain.