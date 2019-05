Italie: Un Sénégalais arrêté pour trafic de drogue

Un Sénégalais, âgé de 58 ans, a été arrêté en possession de 600g de haschisch, 135g d’héroïne, 40g de cocaïne. Il a été alpagué suite à un contrôle de la police qui a été déclenchée près de l’hôpital d’Udine, une ville italienne, samedi 4 mai dernier. Tout a commencé avec l’identification des canaux de trafic de drogue pour le marché urbain. Suite à des informations faisant état de mouvements suspects, vraisemblablement imputables à un trafic de drogue près d’un domicile non loin de l’hôpital d’Udine, les policiers ont contrôlé le Sénégalais, connu des flics. La perquisition a permis de saisir 600 grammes de haschisch, 135 grammes d’héroïne, environ 40 grammes de cocaïne, un matériau propre à la pesée et au conditionnement de la drogue, la somme de 2 700 euros en espèces et deux faux documents. Poursuivi pour détention de stupéfiants et possession de faux documents, il a été conduit à la prison de Via Spalato, en attendant son jugement.