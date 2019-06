Italie: Un Sénégalais ivre, tabasse deux policiers

Cheikh Talibouya Diba, Sénégalais âgé de 33 ans a été arrêté pour avoir agressé deux policiers italiens. Les faits se s. Selon Les Echos, qui donne la nouvelle, le mis en cause était ivre au moment des faits qui ont eu lieu le week-end dernier dans un poste de police.

Le Sénégalais s’était attaqué au propriétaire d’un bar où il avait ses habitudes. Alertés, deux agents de polices débarquaient sur les lieux pour le calmer. Mais Cheikh Talibouya Diba n’a rien voulu entendre et s’est même dirigé vers les deux policiers. Il a tenté de les intimider, mais les deux agents n’ont pas voulu répondre à ses provocations.

Il aurait pété les plombs et se serait attaqué aux flics. Embarqué au poste de police, il s’en serait violemment pris à l’un des agents, qui s’est affalé par terre après avoir reçu plusieurs coups de poing et de pied. Deux autres policiers agressés s’en sortiront avec des contusions polycliniques, en plus d’une incapacité temporaire de travail de 6 jours.