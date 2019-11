Dara Mbengue, âgé de 24 ans et qui joue dans l’équipe Uso Capriate de Bergame en Lombardie décidé tout bonnement de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Motif ? Non seulement il a été victime de racisme, mais il a été disqualifié pour 13 jours après avoir réagi à une insulte raciste de la part d’un adversaire. « Negro de merde, retourne dans ton pays », lui aurait dit son adversaire. Pour ne plus subir des injures racistes, il tourne le dos à sa passion de footballeur.