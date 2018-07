Ivre-mort, un boucher charcute sa tante

Physique d’athlète, voix imposante, le regard perçant, voilà en substance ce qu’on pourrait dire de Samba Bah, âgé d’une quarantaine d’années, domicilié à Linguère. Le 03 juin dernier, « Bathie »comme aiment l’appeler ses proches, est revenu d’une virée complètement ivre.

Il fait un saut dans la maison familiale et trouve quelques uns de ses parents dans la grande cour. Puant d’alcool et ivre comme un polonais, il s’en prend à sa tante. Armé d’un couteau, il la charge. La dame fuit, mais sera vite rattrapée. Physiquement plus fort, Samba Bah la roue de coups de poing.

Pis, il lui administre trois coups de couteau à l’épaule, au dos et au cou. Elle sera évacuée à l’hôpital. La victime a finalement porté plainte contre son neveu. C’est ainsi que « Bathie » fut déféré au parquet. Il a été a condamné à un an de prison ferme pour violence, voie de fait et détention d’arme sans autorisation.