James Toback : l’autre Harvey Weinstein qui a harcelé Selma Blair, Rachel McAdams, et Julianne Moore

En pleine tempête Harvey (Weinstein), les têtes n’ont pas fini de tomber à Hollywood. Ce week-end, le Los Angeles Times a publié un article citant 38 femmes qui dénoncent le harcèlement sexuel du réalisateur James Toback. Âgé de 72 ans, il a réalisé « Mélodie pour un tueur » (avec Harvey Keitel) et joué dans « Alice » (de Woody Allen).

Et d’après les témoignages, il aurait l’habitude de s’attaquer à de jeunes actrices, en leur proposant des auditions privées à l’hôtel ou son domicile, leur promettant un rôle en échange de faveurs sexuelles. Ce sont en tout plus de 200 femmes qui auraient été victimes de ses méthodes. Parmi elles, l’actrice Julianne Moore, qui fut l’une des premières à témoigner.

Julianne Moore

Elle confie que lorsqu’elle n’était encore âgée que de 20 ans, James Toback l’a accostée sur Columbus Avenue pour lui faire passer une audition dans son appartement… « J’ai refusé », raconte-t-elle. «Un mois plus tard, il a recommencé avec exactement les mêmes mots. Je lui ai dit : vous ne vous souvenez pas que vous m’avez déjà proposé ça ? »

Selma Blair

Profitant d’une tribune dans Vanity Fair, les actrices Selma Blair et Rachel McAdams donnent quelques détails beaucoup plus graphiques. La première rapporte qu’elle l’a retrouvé pour une réunion dans sa chambre d’hôtel, alors qu’il lui avait d’abord proposé un restaurant. Il lui aurait fait lire un monologue toute nue, et ensuite lui aurait demandé un rapport. Quand elle a refusé et essayé de partir, il l’aurait arrêtée en lui laissant entendre qu’une femme avait été kidnappée et jetée dans l’Hudson parce qu’elle avait « parler de quelque chose qu’il avait fait ». Blair a finalement fait le nécessaire pour ne pas être violée… Elle lui a pincé les mamelons alors qu’il se frottait contre sa jambe.

Rachel McAdams

De son côté, Rachel McAdams a eu rendez-vous avec lui dans une chambre d’hôtel, pour une lecture. A son arrivée, James Toback lui aurait dit qu’il s’était « masturbé d’innombrables fois » en pensant à elle et lui aurait demandé ce qu’elle était prête à faire pour être actrice. De retour des toilettes, il lui aurait ensuite de nouveau indiqué s’être masturbé pendant son absence. Finalement, l’héroïne de « N’oublie jamais » a pris la fuite lorsqu’il lui a demandé des poils pubiens.