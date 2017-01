JAPON-SENEGAL Le Japon offre 47 millions Fcfa pour promouvoir la santé productive

Le secteur de la santé vient de bénéficier d’un soutient de 47 millions Fcfa par le Japon. Cet appui est destiné à l’achat de deux véhicules dotés d’équipements médicaux pour la promotion de la santé reproductive au Sénégal.

Le Japon, dans un souci de promouvoir la santé, offre une enveloppe de 47 millions Fcfa. « Le chèque sera remis par L’ambassadeur du Japon au Sénégal, Takashi Kitahara à l’ONG Marie Stopes International Sénégal, mercredi à 10h, pour l’achat de deux véhicules dotés d’équipements médicaux pour la promotion de la santé reproductive », selon un communiqué parcouru par rewmi.com. Celui-ci prendra en charge aussi les projets locaux contribuant à la sécurité humaine. L’achat de ces véhicules, note le communiqué, permettra à cette organisation d’être en mesure de faire des déplacements, notamment en zone rurale, pour offrir des services liés à la santé reproductive tel que le planning familial, à environ 13 000 femmes chaque année. Quid du partenariat entre les deux pays, « le gouvernement du Japon a toujours apporté son soutien au Sénégal, notamment dans le secteur de la santé et plus particulièrement la santé maternelle et infantile » indique-t-il. Sur ce, il a décidé de contribuer à ce projet, d’après la source, il pourra améliorer le taux de contraception et de mortalité infantile et augmenter les opportunités d’éducation pour les femmes.

Safiyatou Diouf