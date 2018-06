Le Sénégal et le Japon ont fait match nul (2-2). Sadio Mané a été désigné homme du match par la FIFA et son sponsor Budweiser. Le verdict a été donné par les internautes de FIFA.com, ils ont voté en faveur de Sadio Mané qui a donc été élu homme du match de la rencontre entre le Japon et le Sénégal. Les buts ont été inscrits par Inui (34′) et Honda (78′) pour le Japon, et Mané (12′) et Wagué (71′) pour le Sénégal.