Japon-Sénégal : Wade, n’a rien raté

Abdoulaye Wade n’a rien raté du match du Sénégal contre le Japon. Il a même partagé une image sur les réseaux sociaux, où il arbore le maillot de l’équipe nationale, suivant attentivement les Lions en découdre avec les Samouraïs. « Les Lions ont rugi et le peuple tout entier avec eux ! À l’heure d’un grand défi, à notre équipe nationale bâtie à l’image de notre nation noble et fière, je dis encore et encore « En avant toutes ! Allez les Lions! » », a-t-il publié sur son compte Facebook officiel.