Jaraaf rate sa remontada

Le Jaraaf de Dakar est éliminé malgré sa victoire (3-1) sur le Wydad AC.

Défait il y a une semaine au Casablanca sur le score de deux buts à zéro, le Jaraaf de Dakar recevait le Wydad AC pour le compte du match retour des 16es de finale de la Ligue africaine des clubs champions. Comme annoncé par le coach Malick Daf, le Jaraaf a failli créer l’exploit au stade Léopold Sédar Senghor samedi dernier. Ouvrant le score dès la 16e minute de jeu, les champions du Sénégal en titre ont doublé la mise et espéré même remonter avec un petit but. Mais le Wydad AC est revenu au score après une faute pas évidente accordée par l’arbitre burkinabé qui n’aura pas manqué de jouer sa partition sur l’élimination du Jaraaf. Avec un jeu souvent trop brouillon, les Vert et Blanc vont manquer beaucoup d’opportunités de marquer un troisième but. C’est à 5 minutes de la fin du temps réglementaire que les poulains de Malick Daf vont faire trembler les filets et mettre le feu au Stade LSS. Poussif jusqu’à la dernière minute, Jaraaf aurait même pu faire l’improbable par la dernière action qui n’a pas pu être aboutie à cause du coup de sifflet final de l’arbitre burkinabé, qui aura refroidi presque toutes les âmes présentes au Stade. Un fait inimaginable, à la limite scandaleux pour le football africain. Un épisode qui n’a pas encore connu son épilogue.