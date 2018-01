Jay-Z : Son fabuleux cadeau pour les 6 ans de Blue Ivy !

Le dimanche 7 janvier dernier était une journée spéciale pour Blue Ivy. La fille aînée de Beyoncé et Jay-Z fêtait ses 6 ans . Pour cet évènement, papa Jay a voulu marquer le coup en misant sur l’originalité. En guise de cadeau, le rappeur de 48 ans a créé un dessin animé dont sa petite fille est l’hé­roïne.

Sur la vidéo (dont le teaser est disponible sur Youtube), on aperçoit la petite fille débarquer sur scène, en pointe avec un tutu rose telle une danseuse étoile, pour un concours de talent. Dans le public, la lumière est mise sur le couple Carter, impatient de voir les prouesses de Blue Ivy. Un rapide zoom est fait sur les jumeaux Rumi et Sir. Après quelques pas de danse, la jeune fille se met à rapper. Le clip s’ap­pelle Blue’s free­style et il est à retrouver sur la plate­forme musi­cal de Jay-Z, Tidal.

La scène nous rappelle le spectacle de danse auquel elle avait participé l’été dernier. D’ailleurs, elle avait étonné l’assistance…

Récemment, l’interprète de Hello Brooklyn a dévoilé le clip Family Feud. Un court-métrage réalisé par Ava duVernay avec la présence de nombreuses stars : Thandie Newton, Jessica Chastain, America Ferrera, Mindy Kaling, Michael B Jordan, David Oyelowo, Brie Larson, Rosario Dawson, Rashida Jones, sans oublier Beyoncé qui chante en duo sur ce titre.