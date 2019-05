Jean Paul Dias: « Toutes les belles femmes sont en Guinée

Le leader du Bloc Centriste Gaïndé (BCG) est tombé sous le charme de la Guinée qui, selon lui, est un paradis terrestre et qui a tous les atouts inimaginables du monde pour se développer. Et Jean Paul Dias, sur Sud Fm, de s’arrêter sur ce que l’Ange de la beauté a apporté au Château d’eau de l’Afrique de l’Ouest. « Les plus belles de l’Afrique de l’Ouest se trouvent en Guinée. Les voir aller et revenir du marché, leur façon de marcher etc…. Mais malheureusement, regrette M. Dias, l’homme guinéen a foutu la pagaille dans ce pays…