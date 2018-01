Jeff Bezos (Amazon) termine 2017 en tant qu’homme le plus riche du monde

Chiffres : Le fondateur et patron d’Amazon s’est imposé comme la première fortune mondiale grâce à la valorisation boursière de son entreprise qui le crédite d’une richesse de 99 milliards de dollars

2017 restera comme l’année durant laquelle Bill Gates a perdu son titre d’homme le plus riche du monde au profit de Jeff Bezos (index Bloomberg). Le patron d’Amazon a terminé l’année avec un fortune personnelle estimée à 99 milliards de dollars, soit 33,7 milliards de plus qu’en 2016. Une somme vertigineuse mais virtuelle car basée sur la valorisation boursière du site de e-commerce. Jeff Bezos devance Bill Gates dont la fortune n’est “que” de 91,8 milliards de dollars. Le cofondateur de Microsoft mène une activité philanthropique très soutenue qui l’a vu faire don de plus de 35 milliards de dollars jusqu’à présent.

Jeff Bezos a battu un autre record cette année en étant la deuxième personne dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars. Cela s’est passé le 26 novembre, suite aux ventes record enregistrées durant le Black Friday. Mais là encore, Bill Gates l’avait devancé d’une bonne longueur puisqu’il avait lui même franchi ce seuil symbolique en 1999 lorsque l’action Microsoft était à son plus haut durant la période de la bulle Internet. (Eureka Presse)