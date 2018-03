Jennifer Aniston et Justin Theroux divorcent

Selon les informations de l’Associated Press relayées par le magazine américain People, Justin Theroux et Jennifer Aniston ont mis fin à leur histoire d’amour après deux ans de mariage.

Selon les premiers éléments, Jennifer Aniston et Justin Theroux auraient mis fin à ce mariage » de façon mutuelle » et la séparation se serait déroulée de façon » aimante » à la fin de l’année 2017.

» Normalement, nous le ferions en privé, mais étant donné que l’industrie des ragots ne peut résister à l’opportunité de spéculer et d’inventer, nous voulions transmettre directement la vérité « , a déclaré Stephen Huvane, l’agent de longue date de Jennifer Aniston.

« Tout ce qui est imprimé sur nous qui n’est pas directement de nous, est un récit fictif de quelqu’un d’autre. Surtout, nous sommes déterminés à maintenir le profond respect et l’amour que nous avons les uns pour les autres » a-t-il également fait savoir.

Le magazine People, qui cite un proche du couple, indique que les deux personnalités prenaient de plus en plus de temps pour elles-mêmes, et que cela favorisait leurs relations. Cela n’aura manifestement pas suffi à sauver le mariage.