Jennifer Garner séparée de Ben Affleck, elle a gardé sa belle-mère.

Alors que Ben Affleck, le père de ses trois enfants, s’affiche avec sa nouvelle conquête, Jennifer Garner se consacre à fond à sa famille. Avec l’aide de belle-maman !

On peut avoir signé les papiers de son divorce et continuer à trouver la mère de son ex absolument géniale. Jennifer Garner en sait quelque chose, elle qui tente de garder le moral alors que Ben Affleck, le père volage de ses trois enfants Violet, 11 ans, Seraphina, 8 ans et Sam, 5 ans, s’affiche avec une nouvelle conquête… Une certaine Lindsay Shookus, la blonde productrice du célèbre show Saturday Night Live, n’est en réalité pas une inconnue pour Jennifer, qui avait découvert, en 2013, qu’elle était déjà la maîtresse de Ben ! Un coup dur pour Jen, qui supporte très mal de voir étalés cet été dans la presse les deux tourteraux désormais inséparables.

Elle n’a donc pas hésité à faire appel à son ex belle-mère Chris pour lui rebooster le moral. On a pu les apercevoir dans les rues de L.A. bras dessus, bras dessous, riant aux éclats comme des gamines. Preuve que l’actrice, qui a recentré sa vie autour de sa petite tribu, retrouve le sourire. Et tourne enfin la page de son douloureux divorce.