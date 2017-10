Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont levé 26 millions de dollars pour Porto Rico avant le téléthon

Lopez, qui a été nommée coprésidente de l’Empire State Relief and Recovery Effort pour Porto Rico, lancé par le gouverneur de New York,, et Rodriguez, ont personnellement contribué à hauteur de 1,5 million de dollars le mois dernier et continuent de collecter les dons par leurs relations d’affaires, de sport et de show-biz, pour aider les victimes des récentes catastrophes naturelles dans le sud des États-Unis, au Mexique, à Porto Rico et dans d’autres parties des Caraïbes.

« Avec les catastrophes et tragédies qui nous arrivent de façon presque hebdomadaire, et la négativité qui divise notre pays, il était gratifiant de voir des gens de tous âges, ethnies et origines se réunir pour soutenir et aider ceux qui sont dans le besoin. Alex et moi avons été émerveillés par tout l’amour, l’unité et les dons reçus », a dit Lopez. « Et je suis personnellement pleine de gratitude pour tous les artistes et talents incroyables qui sont venus à Los Angeles et à Miami pour chanter, répondre aux téléphones et prêter main forte. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes très reconnaissants de tout ce qui a été accompli. Nous sommes et continuerons d’être une seule voix. »