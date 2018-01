Jennifer Lopez : Mini-robe blanche et sandales à talons… toujours en bombe à 48 ans !

Si Jennifez Lopez ne sort plus d’albums depuis quelques temps, elle reste néanmoins très occupée tout au long de l’année. Celle qui comme Céline Dion et Britney Spears s’est offert une permanence à Las Vegas pour une série de concerts hauts en couleurs, est également une star du petit écran puisqu’elle est l’héroïne de la série Blue Shade, dans laquelle elle incarne une mère célibataire policière. Et ses activités ne s’arrêtent pas là puisque J-Lo fait également partie du jury de l’émission « World of Dance » qui fait grand succès aux Etats-Unis depuis plusieurs années.

Les membres du jury de l’émission étaient justement réunis hier soir, mardi 30 janvier 2018 à Los Angeles pour une soirée de lancement de la nouvelle saison. Pour l’occasion, la maman des jumeaux Max et Emme n’a pas hésité à dévoiler ses superbes jambes musclées et bronzées grâce à une petit-robe blanche bustier. Juchée sur des sandales à talons en satin, la bomba latina de 48 ans a fait forte impression devant les photographes et nous a laissé sans voix. Voici une sélection de pièces à shopper pour reproduire ce look chic et sexy.