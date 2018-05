Jérusalem: Les Etats-Unis ouvrent leur ambassade

A Jérusalem, le transfert de l’ambassade américaine depuis Tel Aviv a été acté ce lundi 14 mai. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre de Donald Trump, et de centaines de responsables américains et israéliens.

La cérémonie s’est ouverte dans le quartier d’Arnona, à Jérusalem-Ouest. Le bâtiment qui va devenir l’ambassade des Etats-Unis n’est pas nouveau. Il abritait jusqu’à présent les services du consulat américain de Jérusalem chargés de délivrer les visas.

C’est une cérémonie surtout symbolique, un changement de plaque. Mais il y a de très nombreux invités qui sont réunis dans une tente devant le bâtiment, quelque 800 invités. Ce qui est plus intéressant, peut-être, ce sont les absents, notamment les diplomates européens qui boycottent la cérémonie et aussi les députés arabes de la Knesset.

Côté américain, ce sont Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre du président américain, qui sont à la tête de la délégation avec l’ambassadeur David Friedman.

Dans un message vidéo aux participants, Donald Trump a déclaré : « Notre plus grand espoir est celui de la paix. Les Etats-Unis restent pleinement engagés à faciliter un accord de paix durable. »

« Aujourd’hui je suis fier de célébrer l’ouverture de l’ambassade des Etats-Unis en Israël à Jérusalem », a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, réaffirmant l’engagement des Etats-Unis pour une « paix globale et durable entre Israël et les Palestiniens. »

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu s’est répandu en marques de gratitude envers le président Donald Trump. « Ceci est un moment d’Histoire. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l’Histoire, vous avez écrit l’Histoire », a-t-il déclaré.

Des mesures de sécurité d’une très grande ampleur ont été mises en place.

En marge de cette cérémonie, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza et des affrontements ont éclaté avec les soldats israéliens. Le bilan d’une cinquantaine de morts côté palestinien s’alourdit d’heure en heure.

La cérémonie à l’ambassade de Jérusalem est terminée, mais les médias en Israël montrent surtout ce qui se passe de l’autre côté de la frontière dans la bande de Gaza.

RFI