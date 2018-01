Jesse Williams : Le beau gosse de Grey’s Anatomy est sur le marché !

Selon les informations révélées par le magazine américain US Weekly, l’acteur Jesse Williams, connu pour sa participation à la série à succès Grey’s Anatomy, n’est plus en couple.

Le comédien de 36 ans se serait séparé de Minka Kelly, sa compagne âgée de 37 ans avec laquelle il partageait sa vie depuis plusieurs mois. Le début de leur relation remonterait au mois de janvier 2017, mais la discrétion du couple a rendu la chronologie de cette histoire relativement difficile à distinguer.

Cette nouvelle intervient alors que Jesse Wiliams est toujours empêtré dans un divorce houleux avec son ancienne femme Aryn Drake-Lee, en particulier au sujet de la garde de leurs deux enfants. Ce divorce et les difficultés morales et matérielles qu’il entraîne seraient en partie responsables de cette rupture, à en croire US Weekly.

TMZ avait notamment expliqué en septembre dernier que Jesse Williams et Aryn Drake-Lee avaient trouvé un accord temporaire pour la garde des enfants, mais que cet accord était soumis à des conditions très strictes, et parfois compliquées à mettre en place. Jesse Williams ne pouvait par exemple pas présenter sa nouvelle compagne à ses enfants avant un certain temps.