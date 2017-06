C’était une robe digne d’une mariée !

Cela fait quelques jours que l’actrice américaine a épousé son petit ami de longue date, Gian Luca Passi de Preposulo, cadre dans la mode, mais les premières photos de sa robe de mariée viennent juste d’être dévoilées.

La célèbre mariée portait une robe corset blanche en dentelles. Ses beaux cheveux roux étaient tirés en chignon et portés avec un voile. Un look élégant pour une star élégante. E! News a appris d’une source proche des mariés : « La robe de Jessica était parfaite. » Elle a complété son look d’un maquillage et de bijoux sobres.

De son côté, le marié portait un costume bleu marine avec un veston croisé et une cravate imprimée pour l’occasion.