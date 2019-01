Jeunesse malsaine : Sonko répond à Macky

Ousmane Sonko a profité de son meeting de ce samedi pour répondre au président Macky Sall, qui traite une certaine jeunesse d’insolente. «Nous avons entendu le président Macky Sall traité notre jeunesse de malsaine. Mais, si vous saviez qui est son Conseiller, vous saurez qu’en 1988, c’est lui (Abdou Diouf : Ndlr) qui avait traité la jeunesse sénégalaise de malsaine. Si vous l’entendez, aujourd’hui, parler de ça, cela ne doit pas vous faire mal», peste-t-il d’emblée. Le leader du Pastef et candidat à la présidentielle d’ajouter : «cette jeunesse est saine. Elle n’a pas détourné l’argent public. Elle ne s’est pas enrichie sur la sueur des Sénégalais. Elle n’a pas ouvert des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Cette jeunesse est saine et vigoureuse et ne demande qu’à être mise dans des conditions de travailler pour son pays». Macky Sall et l’ancien président de la République, Abdou Diouf, apprécieront, sûrement.