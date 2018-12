JIV : Les acteurs plaident pour une articulation du volontariat au PSE

L’édition 2018 de la Journée internationale des volontaires a été organisée, hier, sur le thème : « Les volontaires pour bâtir des communautés résilientes ». En effet, les acteurs ont profité de la présence des autorités étatiques, lors de la cérémonie de commémoration, pour prôner une articulation du volontariat au Pse.

La journée internationale des volontaires a été célébrée, hier, à Dakar. S’exprimant à cette occasion, Oumar Samba Bâ, secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, a indiqué que le volontariat, qui promeut le mieux-être et le mieux-devenir des populations, est en phase avec le Plan Sénégal émergent (PSE). « Le mieux-être et le mieux-devenir des populations, recherchés par l’accompagnement des volontaires, sont en parfaite adéquation avec les trois axes fondamentaux du Plan Sénégal émergent (PSE) dont les orientations stratégiques tendent vers un Sénégal émergent d’ici l’horizon 2035, avec une société solidaire dans un Etat de droit », a déclaré M Bâ, selon qui le volontariat est une réponse à la vision holistique du Chef de l’Etat, Macky Sall, dans les orientations stratégiques du Plan Sénégal émergent. A en croire toujours le Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, des initiatives et des mesures fortes ont été prises par le président Macky Sall pour consolider les politiques liées au volontariat, telles que la mise en place d’un département en charge de la promotion du volontariat, l’élargissement de son champ d’intervention en intégrant le secteur de la sécurité de proximité, l’élaboration d’un projet de loi et, très prochainement, un rapport national sur le volontariat. Interpellé sur le thème de cette année, il a dit que « le choix du thème de l’édition 2018 qui constitue le prolongement de celle précédente : « Les volontaires : premiers présent face aux crises », témoigne de la constance dans l’engagement de la famille des volontaires à s’impliquer davantage dans la vie des communautés pour un développement inclusif harmonieux, conformément aux objectifs de développement durable ». Suffisant pour lui de dire que cela justifie amplement la place du volontariat dans son rôle d’acteur et de vecteur de changement qualitatif des communautés pour une émergence durable.

« Nous fondons beaucoup d’espoirs sur cette communauté de volontaires pour jouer un rôle important dans le développement économique et social de notre pays, en impulsant des stratégies permettant aux communautés de s’adapter au changement, voire à la résilience », a-t-il lancé, hier, lors de la journée internationale des volontaires. Pour sa part, le responsable du Comité national de coordination et de promotion du volontariat, Papa Birama Thiam, a souligné la nécessité d’inscrire les activités relatives au volontariat dans le Plan Sénégal émergent (PSE), référentiel des politiques publiques censées permettre au pays d’atteindre l’émergence économique à l’horizon 2035. « Le volontariat peut et doit s’articuler aux politiques publiques, notamment le Plan Sénégal émergent (PSE) dont la vocation est de réussir sur le moyen et long terme, le pari d’un Sénégal prospère dans une société solidaire et un Etat de droit », a-t-il dit. Avant de poursuivre : « les trois axes déclinés dans ce référentiel de la politique économique et social du Sénégal laissent une place de choix au volontariat, vivier d’un capital humain qui, mobilisé et bien encadré, peut constituer le moteur d’une bonne cohésion sociale, gage d’un développement des communautés de base ». Pour lui, le volontariat, véritable force de promotion de la citoyenneté, permet à chaque individu d’apporter sa contribution à l’effort de développement, facilite la cohésion et la solidarité nationale indispensable à tout processus de développement économique et social inclusif. Revenant sur la journée d’hier, il a déclaré qu’il s’agit pour eux de partager un grand moment de reconnaissance à toute cette communauté d’acteurs infatigables, guidés par le seul devoir d’entraide et de solidarité, se mettent, avec altruisme et abnégation, au service des autres.

Cheikh Moussa SARR