JNE: Les éleveurs  exigent une réforme foncière

Initiée par le Président de la République Macky Sall en novembre 2013, la 5ème journée nationale de l’élevage a été célébrée ce samedi 08 Décembre 2018 à Ranérou Ferlo, une localité de la région de Matam. Le Chef de l’Etat Macky Sall, accompagné d’une très forte délégation, a eu l’honneur de présider la JNE, en présence de tous les chefs de services régionaux de Matam. Le thème de l’édition 2018 est «l’éradication de la peste des petits ruminants, un défi mondial pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations».

Attendus à 10h, Macky Sall et sa délégation ont foulé le sol de Ranérou à 13h. Sur place, le Chef de l’Etat a fait le tour des stands composés de races animales et de produits laitiers. A 13H45mn débutent les allocutions. Et c’est Arona Ba, maire de Ranérou, membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales, qui a ouvert le bal en rappelant à l’assistance que la journée nationale de l’élevage n’est rien d’autre que la continuité du Plan Sénégal Emergent. Quant à Ousmane Mamadou Ba, du conseil départemental de Ranérou, il soutient que c’est avec le régime de Macky Sall que le Sénégal a connu l’autosuffisance en moutons durant la période de Tabaski. Revenant sur le thème de cette année, il reconnaît que la peste des petits ruminants constitue une menace majeure. Evoquant des problèmes du secteur de l’élevage, par la voix d’Ismaila Sow, président de la maison des éleveurs du Sénégal, ces derniers exigent une réforme foncière, afin de booster le secteur dans le pays. Lui emboitant le pas, Arona Gallo Djalale dira que cette réforme des terres sera la bienvenue au sein des professionnels du bétail. Les feux de brousse ont aussi été au cœur des discours. D’après Abdoulaye Diallo de la Maison des éleveurs de Matam, ce phénomène constitue une réelle menace pour le monde animal. Ce qui fait que les populations doivent tout faire pour éviter cela. Toutefois, Monsieur Diallo a soulevé des doléances, entre autres le vol de bétail, l’appui financier venant de l’Etat du Sénégal pour les éleveurs qui ont perdu des bêtes lors des pluies diluvienne de juin dernier et qui ne sont pas concernés par le milliard offert à l’époque par l’Etat.

Macky promet 12 milliards pour la protection sanitaire du cheptel

Le président Macky Sall, dans son allocution, s’est réjoui de la forte mobilisation des éleveurs venus de tous les coins et recoins du pays pour rehausser de leur présence cette fête nationale dédiée aux éleveurs. Selon lui, le secteur de l’élevage constitue le moteur du développement du pays car ce secteur occupe 29,5% des ménages sénégalais en termes d’emplois et de revenus. Faisant allusion au thème de la 5ème édition de la journée nationale de l’élevage, le président Sall promet, pour la protection sanitaire du cheptel, une enveloppe de 12 milliards de nos francs pour la couverture de la vaccination contre la peste. Répondant à une préoccupation qui tient à cœur les éleveurs, Macky Sall promet également 80 millions de francs Cfa dans les prochains jours, un autre appui en faveur des éleveurs qui n’avaient pas bénéficié du milliard qu’il avait offert aux éleveurs qui avaient perdu leurs bêtes au cours des fortes pluies de en juin. Un geste hautement salué par les éleveurs. Le tournant de la 5ème journée nationale de l’élevage aura été doublé : d’abord un chèque de 10 mille doses de vaccins pour insémination artificielle a été offert au Président Macky Sall par l’association des producteurs de la filière laitière, suivi d’un autre don venant de la mutuelle des éleveurs du Sénégal, le montant s’élève à 50 millions de nos francs pour payer la caution du candidat de BBY (Macky Sall) pour la présidentielle de Février prochain.

Deux nouvelles annonces ont mis fin au discours de Macky Sall : d’abord l’inauguration du Ranch de Dolly le 21 décembre 2018 par lui-même, ensuite la 6ème journée nationale de l’élevage l’année prochaine se passera dans le Baol.

