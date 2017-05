Johnny Depp remporte une petite victoire dans son procès contre ses conseillers financiers

« Johnny Depp et son avocat savent que Janine Rayburn est une menteuse en série qui a été parjure pendant sa déposition et qui avait menti sur son CV quand elle a postulé pour un emploi chez The Management Group », a dit un porte-parole de TMG à E! News. « Rayburn n’a travaillé chez TMG qu’une courte période et a été renvoyée il y a sept ans. Rayburn a admis qu’elle n’avait aucune idée des conversations qui avaient eu lieu entre Depp et TMG au sujet de la situation financière de Depp. Nous voulons avoir l’occasion d’interroger Mlle Rayburn davantage au tribunal, pour exposer ses nombreux mensonges. »

Rayburn n’a pas fait de commentaires. Une source a dit à E! News qu’elle avait travaillé pour la société pendant plus de deux ans en tant que gestionnaire de compte.

« Nous sommes satisfaits de la décision du juge de ne pas sceller le témoignage et les documents à l’appui de l’informatrice qui a géré les affaires quotidiennes de M. Depp pour les Mandel pendant plus de deux ans », a dit l’avocat de Depp à E! News dans une déclaration. « Ayant manqué de cacher au public le témoignage révélant une faute grave que Mandel lui a demandé de commettre pour le compte de M. Depp, les Mandel vont maintenant bien sûr concentrer leurs efforts pour salir la réputation de leur ancienne employée, tout comme ils l’ont fait avec celle de M. Depp. »