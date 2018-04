C’est un « rituel quoti­dien » qui s’est trans­formé en véri­table conte de fées pour Chan­tal et Klaus, deux fans de Johnny Hally­day qui ont dépensé 5 000 euros pour un voyage à Saint-Barth. Ce qu’ils ne savaient pas en prépa­rant depuis plusieurs mois leur séjour, c’est que Laeti­cia Hally­day se trou­ve­rait sur l’île en même temps qu’eux. La mère de Jade et Joy a en effet profité des vacances scolaires de ses filles pour faire le dépla­ce­ment entre Los Angeles et l’île où repose le Taulier.

Si le voyage de la dernière épouse du rocker a été plus compliqué que d’ha­bi­tude, Chan­tal et Klaus ont eux aussi dû se serrer la cein­ture pour ce voyage très spécial. Pas un problème pour la fan de l’idole des jeunes, qui estime qu’elle le devait bien à la star, après tout ce qu’il lui a apporté au fil des ans. Chan­tal repar­tira aussi de Saint-Barthé­lemy avec un souve­nir formi­dable. Car en foulant le même sol que Johnny quelques mois plus tôt, elle a fait une éton­nante rencontre.

>>> Laeti­­cia Hally­­day : avait-elle le droit de quit­­ter les Etats-Unis pour aller à Saint Barth ?

Elle qui n’était pas « venue ici dans l’idée ou l’es­poir de rencon­trer Laeti­cia » est pour­tant bien tombée nez à nez avec la femme de Johnny Hally­day, venue se recueillir sur la tombe de son mari. Elle a raconté cet instant magique aux camé­ras de BFM TV. Un moment très émou­vant pour Chan­tal, qui, quelques minutes après avoir échangé avec la compagne de son idole, ne s’était pas encore remise de ses émotions : « J’en tremble encore ».

Cette chan­ceuse fan de Johnny a ensuite raconté en détails sa drôle de rencontre : « Je me suis excu­sée parce que quelque part, j’avais l’im­pres­sion de lui voler ce moment où elle venait sur la tombe d’un être cher et non, elle m’a dit “Au contraire”, qu’il fallait, que ça lui faisait plai­sir de savoir que des gens qui ont aimé, appré­cié Johnny, conti­nuent à venir ». Chan­tal et Klaus vont donc repar­tir avec « un sacré souve­nir » et une photo collec­tor, celle où ils posent autour de Laeti­cia : « Quelque part à travers elle, c’est un peu Johnny aussi ».