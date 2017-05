Johnny Hallyday, malade, ses remerciements en vidéo : « Vous me manquez »

En attendant son retour très attendu sur scène, l’interprète de Rester vivant profite de son temps libre pour se reposer et se ressourcer sous le soleil californien. Et alors qu’il vient de souhaiter une très belle fête des Mères à son épouse Laeticia (l’événement est célébré le 14 mai aux États-Unis), la décrivant comme « la meilleure mère » pour ses filles Jade (12 ans) et Joy (8 ans), le rockeur au moral d’acier s’est exprimé pour la toute première fois en vidéo pour remercier ses fans. Un message qui réchauffe les coeurs.

Le sourire au lèvres, paré de ses lunettes de soleil, Johnny Hallyday y apparaît visiblement détendu et heureux. « À vous tous, merci, merci du fond du coeur pour tous ces messages de soutien que vous m’avez donnés. Je vous aime profondément moi aussi. Vous me manquez, mais on va se voir très bientôt et moi je suis très heureux de ça. Je vous aime, merci pour vos messages, ça m’a touché jusqu’au fond du coeur« , a-t-il déclaré.