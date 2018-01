Johnny Hallyday : un message déposé sur sa tombe fait polémique, il est retiré

Depuis l’enterrement de Johnny Hallyday à Saint Barthélémy et le départ de Laeticia et de ses filles, Jade et Joy , une mysté­rieuse plaque a fait son appa­ri­tion sur la tombe du chan­teur.

« Ce n’était pas ta volonté »

Au cimetière de Lorient, on a déposé une plaque de commémoration le 22 janvier dernier. Et le texte est un peu gênant… Le fan du rockeur lui a écrit sans détours : « Pourquoi es-tu enterré à Saint-Barth ? Nous sommes persua­dés que ce n’était pas ta volonté, tu aimais trop ton public… nous n’aurons jamais la réponse. Allez Johnny, on pense à toi. Merci pour le twist et le rock ».

Quelques jours plus tard, ce message a déjà été censuré… On pense que le personnel du cimetière, à la demande de la veuve de l’idole des jeunes, a fait retirer la plaque commémorative.

Pas de contradiction

En effet, même s’ils sont nombreux à estimer que Johnny Hallyday aurait dû reposer en France et non à 7000 kilo­mètres de « ceux qui l’aiment » comme l’avait dit sa première épouse, Sylvie Vartan, la décision est pourtant très claire. Il s’agissait de la dernière volonté de l’interprète de « Retiens la nuit ». Laeticia a fait le nécessaire pour qu’il repose en paix, loin de l’agita­tion des foules, à l’endroit où il avait eu tant de souvenirs heureux avec les siens.