Johnny Hallyday remercie ses fans de leur soutien

Après des mois de combat contre le cancer, Johnny Hallyday, qui continue son traitement, a tenu à remercier ses fans de leur soutien. Depuis l’annonce de sa maladie il y a quelques semaines, le rockeur a reçu des centaines de messages lui témoignant amour et voeux de rétablissement. Désormais, c’est à lui d’adresser des mots tendres à ceux qui le soutiennent: «Comment vous dire à vous tous merci ? Merci du fond du coeur pour tous ces messages de soutien que vous m’avez donné. Je vous aime profondément moi aussi. Vous me manquez mais on va se revoir bientôt. Et moi je suis très heureux de ça. Merci pour vos messages. Ca m’a touché au plus profond du coeur», a exprimé le chanteur dans une vidéo publiée sur Instagram.

Profiter de la vie

Habillé d’un tee-shirt noir et d’un perfecto, il confirme son projet de revenir sur scène aux côtés de ses deux amis de longue date Jacques Dutronc et Eddy Mitchell pour la tournée «Les Vielles Canailles». Elle débutera le 10 juin prochain au grand stade de Lille. En attendant, le chanteur prépare un nouvel album et continue de profiter de la vie. Sorties entre amis ou encore virée à bord de ses voitures de luxe, Johnny Hallyday se fait plaisir sans concession. Pour lui, il s’agit de mener la vie comme il l’entend en disant «fuck» au cancer. Il y a quelques jours, comme souvent, Johnny s’est affiché en compagnie de sa femme Laeticia et de leurs deux filles, Jade et Joy. A Los Angeles, la jolie famille profitait des vacances de Pâques pour passer de bons moments. Sur un cliché publié par Laeticia sur Instagram, le chanteur(…)

Lire la suite sur Paris Match