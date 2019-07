JOJ2022 : 4 000 athlètes, 1 800 officiels, 700 journalistes attendus

4000 athlètes (2000 garçons et 2000 filles), 1 800 officiels sont annoncés à Dakar pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2022. 700 journalistes sont accrédités pour cette compétition réservée aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, selon le président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye. «D’ici là, toutes les infrastructures seront livrées, dont l’Université Amadou Makhtar Mbow qui va abriter le village olympique Nous allons passer en revue les sites pour les finitions de certains chantiers… Revoir la qualité de l’eau… Bref, en ce qui concerne le cacher de charges et la part du Sénégal, pour le moment, nous ne sommes pas en retard », a rassuré le président du Cnoss, dans des propos repris par Les Echos. A rappeler que les JOJ 2022 dont le budget a été arrêté à environ 85,6 milliards de Fcfa, se dérouleront dans trois villes, à savoir Dakar, Diamniadio et Saly à Mbour. Mais, tous les participants seront logés à l’Université Amadou Mactar Mbow qui servira de maison d’athlètes.