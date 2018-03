Journée de la femme au stade Iba Mar Diop 120 millions F Cfa remis à 13 groupements féminins

Le Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, a célèbre, hier, la Journée internationale de la Femme, autour du thème « Autonomiser les Femmes et les Filles rurales ». L’Etat du Sénégal, a, à cette occasion, remis un financement de 120 millions F Cfa des groupements féminins.

L’Etat du Sénégal, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, a remis hier la somme de 120 millions F Cfa à treize (13) groupements féminins pour des projets concernant plusieurs secteurs d’activités. « Cette journée nous permet de procéder à une évaluation exhaustive et objective de notre politique en matière de promotion de la femme. Une évaluation qui met en lumière des victoires et des défis à relever. Jai pris mon engagement renouvelé à donner à la femme sénégalaise tous ses droits dans la société, dans la vie prospère et solidaire que j’ai l’ambition de bâtir avec vous.», a déclaré le Chef de l’Etat Macky Sall. Selon lui, d’importantes mesures ont été prises pour faire reculer les préjugés qui ralentissent la marche révolue vers l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes. Dans ce cadre, l’accent a été mis dans des secteurs qui conditionnent le bien-être les femmes. « Après les réformes, nous allons reprendre certaines concertations sur la base de l’approche genre pour parachever cette réforme afin que la femme puisse avoir accès aux fonciers, au même titre que l’homme. Nous allons également parler de l’accès à la santé et à l’éducation, de qualité ainsi qu’au financement. Et sur ce fait, autres que les mécanismes de financement existants à travers le Fongip, le crédit femme, le fonds d’impulsion de la micro finance, le programme de formation vers le micro finance islamique, on vient de mettre en place la délégation générale à l’entreprenariat rapide dédié aux femmes et aux jeunes », a-t-il annoncé.

Macky annonce 30 milliards F pour les femmes

Et d’ajouter qu’une enveloppe de 30 milliard sera mise en place pour le démarrage de ce programme prévu en fin Mars, et dont l’objectif est d’amplifier la promotion de l’entreprenariat en vue de faire des emplois durables aux femmes et aux jeunes. Ainsi, Macky Sall s’engage à donner à la femme tous ses droits, en tant que mère, épouse, ménagère, employée, cadre, leader, mais aussi et surtout en tant qu’actrice de développement et de cohésion sociale. « Cette mobilisation pour le bien-être de la femme rurale est d’un impératif de justice et d’équité. Il ne faut point d’inégalité et de discrimination à l’encontre des femmes », dira le Chef de l’Etat.

Khady Thiam COLY