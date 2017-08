Journée de l’Excellence : les GDS ont primé les meilleurs élèves de sa zone (vidéo)

À l’issue d’un concours mettant en lice les meilleurs élèves de 13 établissements situés dans sa zone, les Grands Domaines du Sénégal ( GDS) ont primé, samedi, ceux qui se sont le plus distingués à cet exercice, en marge de sa troisième édition de sa journée de l’excellence.

De vifs remerciements ont été adressés à la direction générale de l’entreprise pour son « humanisme » et son « attention à l’égard des populations » par le président de l’association des chefs de village. Ibrahima BA a exhorté les 95 élèves primés « à maintenir le cap de l’excellence », « à faire tout pour être sur la liste des écoliers qui seront honorés l’année prochaine ».

M. BA, par ailleurs chef de village de Sanar a porté un plaidoyer fort en faveur de l’inscription des enfants à état, en renseignant que ce fléau gangrène dangereusement la bonne éducation des enfants de cette zone.

Son cri de cœur sera renforcé par une représentation théâtre d’une troupe de sa localité, vivement ovationnée par l’assistance en joie.

En plus de cette journée de remises de fournitures scolaires et d’enveloppes financières aux plus brillants, les GDS déroulent, chaque année, une panoplie d’actions au profit du secteur éducatif.

Un engagement citoyen fortement salué par l’Inspectrice de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis Mme SARR Ndeye Selbé Badiane qui, en marge de cette importante communion festive, a exprimé sa vive satisfaction. « C’est un moment fort qui suscite chez les tous les enfants », a-t-elle dit.

« Les enfants seront les adultes de demain. Ils appelés à nous remplacer dans nos postes de responsabilités », note Abdou SAMB, le directeur des Ressources humaines des GDS.

« Plus, on investit dans l’éducation, mieux on est sûr d’avoir de bonnes ressources humaines qui prendront les rênes du pouvoir demain », a-t-il ajouté.

M. SAMB signale, en outre, qu’en plus des interventions classiques déjà institutionnalisées, des pistes de renforcement du programme social au profit de l’éducation sont identifiées par la société en terme de renforcement pédagogique et de réalisation d’infrastructures scolaires.

Ndarinfo