Journée de prières : En commémoration de feu El Hadj Amadou Mbaye Maodo

La communauté musulmane s’apprête à célébrer, dans le recueillement et la ferveur la plus religieuse, le Gamou annuel de Feu El Hadj Amadou Mbaye Maodo, qui aura lieu le 1er mai. Ce sera sous le Ndiguel de Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, et toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides et toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba et sous la bénédiction du feu Khalife général des Tidianes, El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh qui avait recommandé aux enfants et parents d’Ahmadou Mbaye Maodo de se réunir à Tivaouane, le 1er mai de chaque année, pour des journées de prières. Leur vénéré Père et Grand-père a consacré toute sa vie au service du saint homme de Tivaouane, d’où le sobriquet de MAODO collé à son nom. A signaler que cette cérémonie sera placée sous le haut patronage effectif du Président de la République, Monsieur Macky Sall, et du Président du Haut conseil des collectivités territoriales, Monsieur Ousmane Tanor Dieng. La marraine de cette journée est Adjaratou Ndella Wade et les invités d’honneur sont : Adja Marème Faye Sall, Première Dame, Aminata Tall, Présidente du Conseil économique social et environnemental, Aminata Mbengue Ndiaye, Ministre de l’Elevage, Sokhna Momy Kébé, petite fille de Astou Ndiaye Sokhna Wellé, Sokhna Bally Sohibou, épouse du Khalife général des Mourides, Maître Dior Diagne, Avocate à la Cour et Binta Khouma Diop (Mbaye Diop Fary Mbaye), femme d’affaire. La journée sera ponctuée par une visite de cimetière et une lecture du Saint Coran dans la matinée entre 9h 30 et 11h. Ensuite s’en suivra la cérémonie officielle prévue à 18 heures et le Gamou à 20 heures. Il y aura des prières à nos à nos khalifes disparus notamment Cheikh Ahmed Tidiane Al Makhtoum, Serigne Abdoul Aziz Al Amine, Serigne Moustapha Cissé de Pire, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké.