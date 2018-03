Journée sans Eps- Les professeurs d’éducation physique réclament de l’argent à l’État du Sénégal

« Les enseignants d’EPS du département de Diourbel sont très remontés contre la discrimination dont ils sont victimes et qu’ils imputent aux autorités académiques. Nous réclamons le paiement des déplacements du bfem qu’ils n’ont pas encore perçus. Nous avons organisé une journée sans Eps et nous partons en grève les mercredi, jeudi et vendredi. Nous condamnons fermement cette injustice car tous les autres professeurs ont reçu leurs indemnités de déplacement. D’ailleurs, pour redynamiser notre association, nous comptons organiser une tournée nationale afin de sensibiliser les enseignants d’EPS sur les nouvelles orientations de notre structure. »

Le président de lancer un appel vibrant aux autorités pour le règlement définitif du dossier des Meps qui doivent passer dans le corps des Professeurs de Collèges d’enseignement Moyen ( PCEM).