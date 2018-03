Ce 21 février à Fandène (Thiès), sera célébrée la journée internationale de la langue maternelle. Le thème retenu pour cette année est : « préservation de la diversité linguistique dans le monde et promotion du multilinguisme en vue de réaliser les objectifs de développement durable ». La Directrice de l’alphabétisation, Madame Ndèye Name Diouf, a indiqué que la communauté « Noon » sera à l’honneur.

En prélude de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, ce mercredi 21 février, la Directrice de l’alphabétisation a organisé, hier, un point de presse. En effet, Madame Ndèye Name Diouf a indiqué que le thème international de cette année est orienté sur : « préservation de la diversité linguistique dans le monde et promotion du multilinguisme en vue de réaliser les objectifs de développement durable ». Selon la Directrice, les langues véhiculent les réalités socioculturelles des peuples, transmettent la culture, les valeurs et le savoir traditionnel et jouent ainsi un rôle important dans la promotion d’avenir durable. Pour cette 12e édition, Ndèye Name Diouf a indiqué : « à l’instar de la communauté internationale, notre pays célébrera cette importante journée à Thiès, dans la commune de Fandène. Ce sera l’occasion pour les acteurs d’honorer la communauté « Noon » qui est parrain mais au-delà toutes les communautés linguistiques de ce pays ».

Poursuivant, elle dira que cette édition sera aussi l’occasion de faire des activités autour de l’introduction du « Noon » dans les établissements. « Il y aura aussi des activités autour des 5 langues sérères de Thiès avec des démonstrations culturelles. Je rappelle que nous avons 25 langues codifiées et on a trouvé un consensus. Le modèle proposé est l’utilisation des 6 langues (wolof, puular, seereer, joola, sooninke et mandinka). Et ce programme est piloté par la Direction de l’Enseignement élémentaire. Nous avons pour cette année introduit les 3 premières langues (pulaar, seereer et wolof) et l’année prochaine nous allons introduire les autres. Le programme pilote dure 5 ans et nous espérons que les 14 régions du Sénégal seront totalement couvertes. Car actuellement, nous couvrons 6 régions », a-t-elle dit. Il faut dire que la célébration de la journée internationale de l’alphabétisation à Fandène permettra au Ministère de l’Education nationale de magnifier l’initiative de la communauté « Noon » relative à l’introduction de leur langue dans le préscolaire. La Directrice de rajouter que ce sera aussi l’occasion de sensibilisation à l’endroit de toutes les communautés pour une adhésion au bilinguisme avec l’utilisation des langues nationales.

Cheikh Moussa SARR