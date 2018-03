Journée internationale du droit des femmes : Libération augmente le prix de son journal pour les hommes !

Ce matin, Libération a dévoilé son journal du jour. Et c’était sans compter sur sa Une en faveur de la journée internationale du droit des femmes. En effet, cette journée a pour but principal de lutter contre les inégalités qui subsistent entre les hommes et les femmes. Et pour souligner les différences encore très présentes dans notre société, Libération a décidé de choquer et d’interpeller les lecteurs.

Une lutte sans répit pour les femmes !

Avec une couverture rouge vif, le journal se veut insistant sur les inégalités salariales. Et pour marquer cette journée au fer rouge, les équipes de Libération ont décidé de vendre plus cher leur journal aux hommes ; qu’aux femmes. Pour justifier leur démarche, un texte explique que « Malgré la loi, l’écart de salaires entre les hommes et les femmes est toujours de 25% en France. Pour mettre en évidence cette injustice, Libération a décidé d’appliquer, pour une journée, la même différence à son prix de vente, soit cinquante centimes de plus pour les hommes. Il n’y a donc ce 8 mars deux prix pour le même journal. Punition ? Non : contribution ! Cet argent sera reversé au Laboratoire de l’égalité, qui lutte depuis des années pour l’égalité hommes-femmes. »

Une belle initiative que les femmes soulignent et qui ne manquera pas de faire couler de l’encre pour son action hors du commun !

Et vous, que pensez-vous de cette Une du journal Libération ?