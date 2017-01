JOURNÉE MACABRE À NIANING- LABA NGOM EGORGE SA FEMME ET SE DONNE LA MORT PAR PENDAISON

«C’est un drame que notre paisible village n’a jamais connu», témoigne, la voix triste, Abraham Sène, chef du village de Nianing. Au quartier de Baobab, le père de famille Laba Ngom a égorgé sa femme à l’aide d’un couteau avant de se donner la mort par pendaison. Selon la fille du couple, les choses sont allées très vite. «Je suis entrée dans la maison et j’ai vu ma mère baigner dans une mare de sang et derrière la clôture de la maison, le corps de mon père pendait au bout d’une corde attachée à un arbre.

C’est ainsi que j’ai hurlé de toutes mes forces et les voisins sont venus aux nouvelles ; mais c’était trop tard puisque l’irréparable s’était déjà produit », raconte la fille complètement dépassée par le drame. Pourtant, la défunte femme du nom de Aissatou qui s’exerce dans le commerce de légumes et de poisson, avait déjà fait ses achats au marché tôt le matin. Après avoir vendu quelques marchandises, elle est repartie chez elle. Hélas, elle ne savait pas qu’elle avait rendez-vous avec la mort et que son mari avec qui, elle a tout partagé durant plus de 30 ans allait être son meurtrier. A son arrivée à la maison, une petite dispute a éclaté entre elle et son époux.

Très furieux, Laba Ngom a brandi un couteau et s’est jeté sur sa femme. Dans la cour de la maison, les traces de sang et les blessures visibles sur le corps de la victime prouvent qu’elle s’est beaucoup débattue pour sortir des griffes de son mari qui a fini par mettre un terme à sa vie. En effet, les nombreux coups de couteau reçus sur les bras prouvent qu’Aïssatou a tenté de sauver sa vie, mais le coup qui lui a tranché la gorge ne lui a laissé aucune chance de survie. Après avoir commis son crime, Laba Ngom, conscient qu’il venait de commettre l’irréparable pour avoir tué la femme avec laquelle il a partagé plus de 30 ans de vie, s’est donné la mort. Il a été retrouvé pendu sur un arbre qui se trouve derrière sa demeure. A l’arrivée des sapeurs pompiers vers 10 heures, le corps sans vie de Laba Ngom était en train de balloter entre les branches de l’arbre et le sol.

D’après les témoignages recueillis sur place, le vieux Ngom était très belliqueux. A la plage où se rencontrent les personnes du troisième âge, il entretenait des relations heurtées avec ses compagnons, selon nos sources. Cela est d’autant plus vrai que dans le quartier de Baobab, tout le voisinage l’évitait. Pis, il a l’objet d’une multitude de plaintes de la part de son fils ainé à cause de la terreur qu’il semait dans la maison et dans le voisinage. ​

L’As