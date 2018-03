Ce mardi 13 février 2018, c’est la journée mondiale de la radio. L’Unesco invite, a l’occasion, toutes les stations de radio et organisations connexes à se joindre à elle pour la célébration de la Journée mondiale de la radio 2018. D’après l’Unesco, cette journée sera l’occasion de célébrer et de souligner le pouvoir qu’a la radio de connecter, autonomiser et informer les communautés, à travers la couverture sportive. « L’alliance du sport et de la radio est une force pour la participation civique et le développement, ainsi que pour la célébration de l’humanité et du pluralisme. Les sports traditionnels qui nous relient à notre héritage culturel, les sports populaires qui nous unissent à notre communauté, et les histoires inspirantes du sport qui défient les stéréotypes », souligne l’Unesco dans un communiqué.