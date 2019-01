Joyeux anniversaire au Président!!!

Une année de plus dans la vie. Le président du Med, Mbagnick Diop qui se trouve actuellement en France, fête ce vendredi 18 janvier, son anniversaire. Une date qui marque la naissance des grands hommes et des grands leaders. Martin Luther King, Mohamed Ali, Michelle Obama, la femme de l’ex président des Etats-Unis, Barack Obama, sont tous nés, un 18 janvier. C’est dire que M. Diop fait partie de la race des grands hommes qui inspirent le leadership. L’ensemble de ses collaborateurs de Promo Consulting, du Meds, de Rewmi Fm et Rewmi.Com ainsi que des Agences Interface, VIP et Events, de la Fondation Emploi Jeunes, s’associent à Rewmi Quotidien pour lui souhaiter le meilleur et une très longue vie! Eh Oui ! Car, il est prouvé que fêter les anniversaires est bon pour la santé. Les statistiques montrent que les personnes qui en fêtent le plus deviennent les plus vieilles.