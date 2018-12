Le jubilé de Macky

« C’est une belle victoire à quelques mois de la Présidentielle »

Il voulait 2850 milliards, le Président de la République a obtenu 7356 milliards pour le financement de la seconde phase du Plan Sénégal émergent. Le financement bouclé, Macky Sall jubile et lance des piques à ses détracteurs. «Nous allons repartir d’ici vraiment accompagnés à 100% par la communauté internationale », s’est réjoui le Chef de l’Etat. Qui rassure que tous projets inscrits dans le PAP 2 (le Plan d’actions prioritaires (PAP) 2019-2023) du Plan Sénégal Emergent, seront exécutés à bonne date avec efficacité, efficience et transparence. C’est mon engagement. Ce ne sont pas des promesses électorales ».

« Priorités aux jeunes »

L’argent amassé au Groupe consultatif de Paris sera en partie réservé à la jeunesse. Priorité sera réservée à l’emploi des jeunes. «C’est ma priorité et j’en ferai mon propre combat. Cette manne financière rassemblée, au premier jour de cette conférence internationale, est une preuve de l’engagement de la communauté internationale auprès du Sénégal. Mieux, c’est la preuve de la confiance de la communauté des bailleurs de fonds dans notre politique qui est une politique responsable, une politique de croissance inclusive. C’est cette politique, que nous avons mise en œuvre depuis, qui aura permis de multiplier par quatre la croissance économique du pays qui est passé de 1,7% en 2011 à, aujourd’hui, 7,2% en 2017. Nous allons poursuivre cette politique, mais l’accompagner aussi des réformes nécessaires sans lesquelles notre croissance ne pourra pas tenir longtemps», a déclaré le Président de la République. D’après lui, cette réforme c’est de mieux travailler, de faire en sorte que l’économie soit mieux dématérialisée, que l’économie numérique soit une réalité. Que les secteurs agricoles, les secteurs du primaire soient boostés avec des efficacités à tous les niveaux. S’y ajoutent des réformes sur l’éducation et sur l’administration publique. « Je pense que ce message est bien perçu et tous les partenaires du Sénégal se sont engagés plus que ce qu’ils avaient fait en 2014 », a soutenu Macky Sall qui assimile cela à une belle victoire à quelques mois de l’élection présidentielle du 24 février 2014.

Zachari Badji