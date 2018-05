Jugement de Béthio: Le procès est imminent !

Mbour et Thiès se disputaient le dossier Cheikh Béthio Thioune pour une question de compétence de juridiction. Mais le Garde des Sceaux a tranché et donne raison à Mbour. « Comme l’affaire s’est passée à Mbour, il s’est passé la question de savoir laquelle des deux juridictions est compétente. On a considéré que c’est Mbour, lieu de commission de l’infraction », a justifié Ismaila Madior Fall dans un entretien accordé à Enquête. Sur les lenteurs du dossier Cheikh Béthio Thioune, le ministre de la Justice s’explique: «Les cas de longue détention, c’est par rapport aux crimes de sang. Dans ces affaires, l’instruction prend plus de temps pour accorder toutes les garanties d’une bonne justice aux accusés. C’est ce qui explique les lenteurs, notamment dans le cas du dossier Cheikh Béthio Thioune que vous avez évoqué. Mais là, c’est en voie d’être bouclé», a-t-il confié. Mais rassure-t-il, l’affaire sera bientôt bouclée. L’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, est survenue le 22 février 2012. Cheikh Béthio Thioune est poursuivi pour complicité.