Julie Gayet et François Hollande : Ils ne se cachent plus !

Julie Gayet, l’ex-président de la République François Hollande a enfin assumé sa relation avec l’actrice en se laissant photographier à ses côtés alors qu’ils sortaient du spectacle « Georgia » au château d’Hardelot. D’après nos confrères de En week-end sur la Côté d’Opale avec, l’ex-président de la Républiquea enfin assumé sa relation avec l’actrice en se laissant photographier à ses côtés alors qu’ils sortaient du spectacle «» au château d’Hardelot. D’après nos confrères de Paris Match , les spectateurs étaient d’ailleurs très surpris de voir le couple s’installer dans la salle.

Heureusement pour lui, tout se passe bien dans sa vie sentimentale car du côté professionnel, ses relations avec Emmanuel Macron sont extrêmement tendues et sa décision concernant un éventuel retour dans la politique n’a toujours pas été prise. Car cette fois-ci, si François Hollande revient, il ne pourra plus cacher sa compagne. Alors Julie Gayet, prête pour un retour comme première dame de France ? Affaire à suivre !

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont très intrigués par ce couple et veulent tous savoir ! Plus d’informations sur la nouvelle vie après l’Elysée de François Hollande et Julie Gayet dans votre magazine Paris Match n°3571.